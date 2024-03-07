Стало известно, когда КАМАЗ запустит в производство Компас-3

КАМАЗ готовится запустить конкурента ГАЗ Соболь NN – грузовик Компас-3

В течение 2024 года КАМАЗ выведет в серийное производство заключительную модель семейства Компас – малотоннажный грузовик (LCV) Компас-3. Полная масса такой машины – до 3,5 тонн, что делает возможным управление ею с правами категории Б. Таким образом, КАМАЗ вступит в конкуренцию не только с ГАЗелью NN («старшие» Компасы уже выпускаются серийно), но и с более компактным Соболем NN.

КАМАЗ продолжает работать над локализацией Компасов, изначально собиравшихся крупноузловым методом из машинокомплектов китайского JAC N-Series. Так, еще в 2022 году началось местное производство кабин, а к сентябрю того же года оно стало серийным. Идет работа и по другим узлам и агрегатам.

Напомним, проект стартовал в конце 2021 года, когда начались продажи двух среднетоннажных моделей – Компас-9 полной массой 9,5 тонн и Компас-12 полной массой 11,99 тонн. В 2023 году в серию пошли малотоннажные Компас-5 и Компас-6, и за весь прошлый год было выпущено 4845 Компасов всех моделей.

Сборка грузовиков семейства Компас

Компас-3 должен окончить формирование нового семейства грузовиков. В начале марта 2023 года КАМАЗ через дочернюю «Трак Восток Рус», на мощностях которой производятся Компасы, запатентовал торговую марку Compasstar.