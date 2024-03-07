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Не более 100 тысяч: сколько придется доплатить за вариатор в Lada Vesta

Автоэксперт Тимерханов: доплата за вариатор в Lada Vesta не превысит 80 тысяч

Среди россиян Lada Vesta с вариатором будет весьма популярной, считает глава пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова. Ранее сообщалось, что Lada Vesta в версии Comfort будет стоить 1,58 млн руб. В комплектации с МКП цена на 75 тыс. руб. меньше — 1,51 млн рублей.

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«Как я предполагал ранее, доплата за вариатор и двигатель 1.8 Evo вряд ли превысит 100 тысяч рублей. А тут даже меньше 80 тысяч получилось», — отметил Тимерханов.

В связи с этим он выразил уверенность, что при озвученной начальной стоимости Vesta с вариатором будет востребована, причем не только у рядовых покупателей, но и среди корпоративных, особенно в такси и каршеринге.

Тимерханов также предположил, что для седанов Vesta и Vesta Cross с вариатором конкурентами станут модели BAIC U5 Plus, Changan Alsvin, Geely Emgrand, Kaiyi E5, Omoda S5, а также новые Solaris HS и KRS.

Ранее «За рулем» протестировал обновленный кроссовер Exeed VX.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АвтоВАЗ
Количество просмотров 2
07.03.2024
Фото:АвтоВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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