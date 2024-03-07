Не более 100 тысяч: сколько придется доплатить за вариатор в Lada Vesta
Среди россиян Lada Vesta с вариатором будет весьма популярной, считает глава пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова. Ранее сообщалось, что Lada Vesta в версии Comfort будет стоить 1,58 млн руб. В комплектации с МКП цена на 75 тыс. руб. меньше — 1,51 млн рублей.
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«Как я предполагал ранее, доплата за вариатор и двигатель 1.8 Evo вряд ли превысит 100 тысяч рублей. А тут даже меньше 80 тысяч получилось», — отметил Тимерханов.
В связи с этим он выразил уверенность, что при озвученной начальной стоимости Vesta с вариатором будет востребована, причем не только у рядовых покупателей, но и среди корпоративных, особенно в такси и каршеринге.
Тимерханов также предположил, что для седанов Vesta и Vesta Cross с вариатором конкурентами станут модели BAIC U5 Plus, Changan Alsvin, Geely Emgrand, Kaiyi E5, Omoda S5, а также новые Solaris HS и KRS.
Ранее «За рулем» протестировал обновленный кроссовер Exeed VX.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: «Российская газета»
Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.