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2 миллиона запросили за старый «Запорожец»: что в нем такого?

Тюнингованный 40-летний «Запорожец» выставили на продажу за 2 миллиона рублей

На днях на отечественных просторах авторынка появилось весьма необычное объявление: продается уникальный тюнингованный «Запорожец». Сумма, которую запрашивает владелец, нескромная – 2 миллиона рублей.

ЗАЗ-968
ЗАЗ-968

Раритетный седан ЗАЗ-968 сошел с конвейера Запорожского автомобильного завода в далеком 1986 году. За свою почти 40-летнюю историю он преодолел всего 55 тысяч километров, что делает его крайне редким экземпляром.

ЗАЗ-968
ЗАЗ-968
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Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Заднеприводный автомобиль оснащен 1,2-литровым двигателем, работающим в паре с механической коробкой передач. Кузов доведен до идеального состояния и выкрашен в яркий алый цвет. Установлена мощная аудиосистема.

В документах значится три предыдущих владельца.

Интерьер ЗАЗ-968
Интерьер ЗАЗ-968

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Avito
Количество просмотров 3
08.03.2024
Фото:Avito
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