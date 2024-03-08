2 миллиона запросили за старый «Запорожец»: что в нем такого?
Тюнингованный 40-летний «Запорожец» выставили на продажу за 2 миллиона рублей
На днях на отечественных просторах авторынка появилось весьма необычное объявление: продается уникальный тюнингованный «Запорожец». Сумма, которую запрашивает владелец, нескромная – 2 миллиона рублей.
ЗАЗ-968
Раритетный седан ЗАЗ-968 сошел с конвейера Запорожского автомобильного завода в далеком 1986 году. За свою почти 40-летнюю историю он преодолел всего 55 тысяч километров, что делает его крайне редким экземпляром.
ЗАЗ-968
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Заднеприводный автомобиль оснащен 1,2-литровым двигателем, работающим в паре с механической коробкой передач. Кузов доведен до идеального состояния и выкрашен в яркий алый цвет. Установлена мощная аудиосистема.
В документах значится три предыдущих владельца.
Интерьер ЗАЗ-968
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Источник: Российская газета
Фото:Avito
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08.03.2024
Фото:Avito
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