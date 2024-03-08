В феврале россияне купили рекордное количество новых автомобилей

По данным «Автостата», продажи новых автомобилей в РФ в феврале выросли на 85%

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», продажи новых легковых автомобилей в России в феврале 2024 года показали впечатляющий рост на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За последний месяц зимы объем реализованных авто составил 104 тыс. единиц.

Лидерство в феврале сохранила марка Lada, продажи которой выросли на 33% и достигли 28,7 тыс. автомобилей. Второе место занял Geely, который смог реализовать 12,3 тыс. авто, что в 3,8 раза превышает результат февраля 2023 года. Бронза досталась Haval, дилеры которого продали 12 тыс. машин, увеличив объемы в 2,4 раза.

Топ-5 замыкают бренды Chery (9,9 тыс., рост на 45,4%) и Changan (6 тыс., рост в 12,7 раза).

Помимо роста продаж, отмечается и увеличение средней стоимости запчастей для отечественных автомобилей. Согласно данным страховых компаний, в феврале 2024 года средняя цена запчастей по страховой корзине выросла на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом наблюдается существенное повышение цен на отдельные комплектующие. Так стоимость переднего крыла повысилась на 62,7% с с 9,7 до 15,7 тыс. рублей. Задние фонари на 53% (с 10,1 до 15,5 тыс. рублей). Колесные диски на 9,5%, задние левые двери на 14,1%. Подушки безопасности прибавили в стоимости 37,2%.

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Источник: Газета.ru