Названы китайские автомобили, с которым придется конкурировать «Весте»

Эксперт перечислил авто, с которыми будет соперничать Lada Vesta с вариатором

Эксперты полагают, что Lada Vesta с китайским вариатором займет нишу автомобилей с аналогичным типом трансмиссии, которые ранее выпускались с японским вариатором Jatco. В 2021 году доля вариаторных исполнений Vesta составила 18,8%.

Lada Vesta

Цена Lada Vesta с вариатором будет начинаться от 1,58 млн рублей. Конкуренцию ей составят китайские автомобили, которые, как ожидается, предложат покупателям более выгодные цены благодаря скидкам.

Среди основных соперников Vesta – седан Changan Alsvin, который сейчас можно приобрести за 1,75 млн рублей. Changan является одной из крупнейших китайских госкомпаний, поэтому, вероятно, попытается перебить цену на товар российского автопроизводителя.

Другие конкуренты Lada Vesta с вариатором — это более дорогие Changan Eado или MG 5. MG является крупнейшим экспортером автомобилей из Поднебесной, получающим широкие дотации за продвижение своей продукции за рубежом.

Эксперты отмечают, что в борьбе за покупателей будет играть роль представленность автомобилей в дилерских центрах.

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Источник: Российская газета