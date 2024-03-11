Цены на автомобили Москвич снизились более чем на 10%

Московский автозавод «Москвич» объявил новую политику ценообразования

Теперь цена на городской кроссовер Москвич 3 начинается от 1 590 000 рублей (автомобиль стал доступнее более чем на 600 тыс. рублей).

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать наш бренд ближе к людям. Каждый день «Москвич» заботится о том, чтобы выбор, покупка и обслуживание автомобилей были комфортными и прозрачными. Поэтому мы разработали и внедрили новый подход к ценообразованию», – отметили в пресс-службе завода.

И добавили, что теперь бренд предлагает понятные и прозрачные цены для клиентов без дополнительных условий в виде кредитов и трейд-инов.

Городской кроссовер Москвич 3 – первая модель, которую начали выпускать на возрожденном производстве завода «Москвич» в ноябре 2022 года. Москвич 3 имеет яркий и привлекательный внешний вид, который отличают геометричные линии кузова и современная светодиодная оптика с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Благодаря длинной колесной базе автомобиль отличается просторным салоном с комфортабельными эргономичными сиденьями. Москвич 3 имеет прочную силовую структуру кузова: доля высокопрочных сталей достигает 70%.

У Москвича 3 цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийная система с сенсорным экраном такого же размера с возможностью подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto, а также система камер кругового обзора. Данная модель оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором в паре с вариатором или 6-ступенчатой МКП.

Источник: Москвич