Запорожец за 2 млн рублей: владелец объяснил цену и назвал причины продажи
Несколько недель назад на сайте «Авито» разместили объявление о продаже отреставрированного Запорожца. Изначально машина стоила 60 тысяч рублей, но после ремонта продается почти в 42 раза дороже. Владелец авто признался, почему решил продать машину.
Автовладелец пояснил, что многие собственники таких машин ездят на выставки и мероприятия, а он не имеет на это времени, и выезжает лишь 9 мая.
«Я проехал на этой машине буквально 1-2 тысячи километров. Когда я отремонтировал ее, решил, что подарю уже своему сыну. Но девять месяцев назад у меня родилась дочь, и Запорожец остался без наследника: девочке такая машина не нужна будет. Поэтому и решил продать», – признался владелец раритета Семён.
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Он рассказал, что ремонтировал машину около пяти лет и вложил в нее в общем свыше 2 млн рублей. Были заменены двигатель, подвеска, салон, установлена аудиосистема.
По словам владельца, цена в 2 млн — это «цифра, морально соответствующая». «Кроме денег, я вложил и силы, и душу, и любовь», — пояснил он.
Ранее «За рулем» сообщал, что Екатеринбурге владелец продает ЗАЗ-968 1986 года за 2 млн рублей.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: е1.ru