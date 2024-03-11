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Запорожец за 2 млн рублей: владелец объяснил цену и назвал причины продажи

Владелец Запорожца признался, почему решил продать свое детище за 2 млн

Несколько недель назад на сайте «Авито» разместили объявление о продаже отреставрированного Запорожца. Изначально машина стоила 60 тысяч рублей, но после ремонта продается почти в 42 раза дороже. Владелец авто признался, почему решил продать машину.

Автовладелец пояснил, что многие собственники таких машин ездят на выставки и мероприятия, а он не имеет на это времени, и выезжает лишь 9 мая.

«Я проехал на этой машине буквально 1-2 тысячи километров. Когда я отремонтировал ее, решил, что подарю уже своему сыну. Но девять месяцев назад у меня родилась дочь, и Запорожец остался без наследника: девочке такая машина не нужна будет. Поэтому и решил продать», – признался владелец раритета Семён.
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Он рассказал, что ремонтировал машину около пяти лет и вложил в нее в общем свыше 2 млн рублей. Были заменены двигатель, подвеска, салон, установлена аудиосистема.

По словам владельца, цена в 2 млн — это «цифра, морально соответствующая». «Кроме денег, я вложил и силы, и душу, и любовь», — пояснил он.

Ранее «За рулем» сообщал, что Екатеринбурге владелец продает ЗАЗ-968 1986 года за 2 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: е1.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Авито
11.03.2024
Фото:Авито
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