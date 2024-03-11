Проблем с ТО не будет: владельцев новых Солярисов успокоили
Компания AGR Automotive Group, не так давно получившая во владение бывший завод корейского Hyundai под Петербургом, сообщила о продаже в РФ моделей нового бренда Solaris. В его линейке будет четыре новинки: Solaris HS (бывший Hyundai Solaris), Solaris HC (бывшая Hyundai Creta), Solaris KRS (бывший Kia Rio) и Solaris KRX (бывший Kia Rio X).
Собирать авто будут из машинокомплектов, оставшихся на заводе после ухода корейцев. Эксперты аналитического агентства «Автостат» высказались о том, стоит ли владельцам новых Солярисов опасаться проблем с ТО и доступностью деталей для ремонта.
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Евгений Житнухин, топ-менеджер маркетплейса FRESH, полагает, что трудностей при проведении плановых ТО не возникнет. Он уточнил, что компания предоставит гарантию на 3 года либо 100 тыс. км пробега – что наступит ранее. Также новые Solaris будут обслуживаться в уже существующих центрах, которые остались после Hyundai и Kia.
При этом с поставками запчастей могут возникнуть сложности, отмечают специалисты. Вероятно, производитель будет ввозить комплектующие через параллельный импорт.
Ранее эксперты «За рулем» сравнили паркетники Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: аналитическое агентство «Автостат»
Отзывы о Hyundai Solaris (10)
Шустрый ,компактный хэтч!! На трассе легко обойдет жирный и пузатый Ниссан мУРАНО
нету
вообще бомбический автомобиль!