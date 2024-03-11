Часть дорожных камер «выключат»: российских водителей предупредили
На фоне возможного ужесточения требований к камерам, отслеживающим движение на дорогах, часть этих устройств может быть отключена.
Измененный проект правил установки камер фиксации движения Минтранс представил на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины».
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Документ вступит в силу с 1 сентября. В третьей версии его проекта ведомство отказалось от идеи штрафовать за превышение скорости, указанной на динамических табло на магистралях, переместило в разряд обязательных ГОСТ от 2016 года, закрепляющий технические требования к погрешности измерений, составу фото- и видеоматериалов и другим параметрам камер.
В ряде региональных организаций, устанавливающих камеры, заявили, что часть уже работающих устройств не соответствует данным требованиям.
Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.
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Источник: «Коммерсантъ»