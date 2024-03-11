На рынке России уже в марте могут появиться автомобили нового бренда Solaris

Эксперты автоотрасли назвали цены и возможных конкурентов нового бренда Solaris

Компания AGR Automotive Group недавно анонсировала запуск нового автомобильного бренда Solaris. Модельный ряд включает седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX. Вполне вероятно, что модели Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X собраны из оставшихся на бывшем заводе Hyundai в Петербурге машинокомплектов.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин предположил, что примерная цена на модели нового бренда будет варьироваться от 1,6 до 1,8 млн рублей. Это позволит Solaris конкурировать с китайскими брендами Kaiyi и BAIC, при этом автомобили будут дороже базовой версии Lada Vesta с 5-ступенчатой механикой, отмечает эксперт.

Solaris HS

По мнению руководителя пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева, не исключено, что автомобили Solaris выйдут на рынок в середине марта, а их цена составит примерно 2 – 2,5 млн рублей.

«Кроссовер Solaris HC будет конкурировать с широким спектром китайских кроссоверов B- и C-класса. Речь идет о Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion, Kaiyi X3, BAIC X35, Москвич 3, Livan X6 Pro и т.д. Седаны HS и KRS, а также кросс-хэтчбек KRX будут конкурировать с седанами Omoda S5, Geely Emgrand, BAIC U5 Plus, Kaiyi E5, Livan S6 Pro и кроссовером Livan X3 Pro», – подчеркивает руководитель пресс-службы.

Директор по коммуникациям ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина предположила, что Solaris появятся у официальных дилеров в конце марта, а цены на автомобили будут стартовать от 1,65 млн рублей, в зависимости от комплектации.

В настоящее время в массовом сегменте сохраняется дефицит, и появление нового бренда Solaris будет способствовать конкуренции. При этом нынешнее положение отечественных и китайских производителей не изменится. Дело в том, что в РФ высокий уровень отложенного спроса, а покупатели надеются на снижение цен на рынке.

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Источник: autostat.ru