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Тормоз до упора, ручной режим в пробках: какие еще приемы спасут жизнь «роботу»

Водителям перечислили 7 способов, способных продлить ресурс коробки-«робота»

Современные роботизированные коробки передач с двойным сцеплением, несмотря на особенности конструкции, при правильном обращении могут быть не менее надежными и удобными в использовании, чем традиционные АКП. Чтобы продлить срок службы роботизированной коробки передач, необходимо следовать рекомендациям экспертов, которые перечислили семь ключевых моментов.

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Замена масла

Обновлять масло в «роботах» нужно каждые 60 тысяч км вместе с масляным фильтром. А процедуру замены масла в блоке управления мехатроникой лучше доверить специалистам, у которых есть необходимое оборудование.

Спокойный стиль вождения

Электроника преселективной коробки адаптируется под стиль вождения, плавное управление газом и тормозом помогает системе оптимизировать переключение передач. При этом снижается нагрузка на диски сцепления и трансмиссию в целом, при агрессивной езде нагрузка увеличивается.

Выжимать до конца педаль тормоза

При остановке автомобиля и переключении режимов нужно до конца нажимать на тормоз, при недостаточном давлении на педаль тормоза диски сцепления не размыкаются до конца, и износ происходит быстрее.

Пользоваться ручным режимом в пробках

С целью уменьшения износа и перегрева роботизированной трансмиссии нужно использовать ручной режим в условиях пробок во избежание нагрузок на систему.

Не перегружать пробуксовками

Роботизированная коробка передач во время пробуксовок перегревается и может выйти из строя. Лучше всего использовать метод раскачки, чтобы вызволить автомобиль из грязи или снега. Не стоит автомобиль с «роботом» перегружать буксировкой прицепа, такие нагрузки сильно сказываются на деталях коробки.

Содержать радиатор в чистоте

У большинства роботизированных трансмиссий есть отдельный радиатор для охлаждения масла, который нужно промывать несколько раз в год. При засоре эффективность охлаждения масла теряется, как итог — перегрев и последующий выход из строя.

Переводить селектор в «нейтраль»

Не следует держать долго сцепление в выжатом состоянии во время длительных остановок, лучше переводить селектор в положение «нейтраль». Это снимет напряжение со сцепления, дело в том, что «на тормозе» очень изнашиваются подшипники вилки. Если педаль тормоза выжимают не до конца, автоматика смыкает диски сцепления и пытается сдвинуть машину с места. В итоге вся конструкция сцепления изнашивается быстрее.

При остановке на более чем 10–20 секунд нужно перевести селектор «робота» в положение «нейтраль», но не использовать такое положение для движения по инерции (накатом). Иначе не избежать дополнительного расхода топлива, к тому же, на состоянии сцепления при последующем переключении обратно в режим движения (Drive) это может отразиться негативно.

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Источник: tarantas.news

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
11.03.2024
Фото:freepik / freepik
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