Турбомотор и полный привод: в РФ появился самый надежный и выносливый кроссовер

Самый выносливый кроссовер Honda CR-V подорожал в России до 3,5 млн рублей

Цены на новый кроссовер Honda CR-V шестого поколения выросли на рынке России. Еже в феврале автомобиль продавался на одном из классифайдов по цене 3,2 млн рублей, а сейчас его цена составляет 3,5 млн рублей.

За 3,507 млн рублей готов привезти под заказ новый CR-V продавец из Владивостока. За эти деньги покупатель получит версию из КНР, в оснащении которой заявлены несколько подушек безопасности, датчики давления, светодиодная оптика с системой управления дальним светом, электрообогрев руля и боковых зеркал, беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, передние и задние парктроники, камера кругового обзора, медиасистема с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Honda CR-V

Автомобиль оснащен бензиновым турбомотором объемом 1.5 л мощностью 193 л.с., он сочетается с бесступенчатым вариатором, привод — полный.

Аналогичный кроссовер, но немного дороже, готова привезти компания из Благовещенска. Есть также гибридные CR-V с полным приводом по цене от 3,61 млн рублей, их привезут только под заказ. Силовой агрегат представлен бензиновым «атмосферником» объемом 2,0 л и мощностью 204 л.с. (выступает в роли генератора, подзаряжающего батарею) с электромотором мощностью 184 л.с.

Напомним, поставки новых Honda в Россию по официальным каналам прекратились еще весной 2022 года. В мае прошлого года эксперты ресурса iSeeCars признали Honda CR-V самым беспроблемным компактным кроссовером, отметив, что он способен проехать более 400 тысяч км.

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Источник: avtonovostidnya.ru