Lada Granta признана самым доступным седаном в РФ — в рейтинге еще 4 модели

Назван топ-5 самых дешевых новых седанов на рынке России

Lada Granta оказалась самым доступным в плане цены седаном на российском рынке. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав актуальные прайс-листы производителей.

Стоимость базовой комплектации Standart седана Lada Granta стартует от 699,9 тысячи рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с двигателем объемом 1,6 л мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой МКП.

Вторым самым доступным седаном признана Lada Vesta NG, рестайлинговая версия от 1,239 млн рублей оснащена двигателем объемом 1,6 л мощностью 90 л.с. и пятиступенчатой механикой в «базе». Цены на Весту в новых комплектациях 2024 модельного года стартуют уже от 1,513 млн рублей. В оснащении заявлены фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира рядом, кондиционер, LED-оптика, боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом.

Из иномарок самым дешевым седаном признан китайский Changan Alsvin, его стоимость стартует от 1,75 млн рублей за базовую комплектацию LX. При условии внесения всей суммы наличными клиенту предоставят дополнительную скидку в 100 тысяч рублей. В «базе» седан оснащен бензиновым мотором объемом 1.5 л и мощностью 98 л.с., он работает в паре с пятиступенчатым «роботом».

На четвертом месте в топ-5 расположился Kaiyi E5, его цена – от 1,925 млн, в доступной версии у него бензиновый турбомотор объемом 1,5 л мощностью 147 л.с. с бесступенчатым вариатором.

Замыкает рейтинг самых дешевых новых седанов BAIC U5 Plus, цена базовой версии составляет 1,945 млн рублей (с учетом скидки в 100 000 рублей по программе BAIC Promo). Автомобиль получил атмосферный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 112 л.с. и пятиступенчатую механическую коробку передач. За эти деньги в списке оснащения BAIC U5 Plus заявлены боковые зеркала с электроприводом и обогревом, камера заднего вида с динамической разметкой и задними парктрониками, мультируль, пара фронтальных подушек безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер, информационно-развлекательная система с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма и два динамика.

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Источник: avtonovostidnya.ru