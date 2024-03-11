Иномарка проехала по упавшему велосипедисту: смертельная авария в Петербурге
В Петербурге велосипедист попал под колеса из-за открывшейся двери Мерседеса
В Петербурге велосипедист скончался после того, как его отбросило на дорогу открывшейся дверью Mercedes.
Трагедия случилась 10 марта в 14:50 около дома № 15 на Крестовом проспекте. Мужчина на велосипеде объезжал припаркованные машины, когда 38-летний водитель Mercedes выхдил из своего автомобиля, находящегося на обочине. Открывшаяся дверь отбросила велосипедиста на проезжую часть.
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Уточняется, что тот угодил прямо под колеса проезжавшего Volvo, которым управлял 53-летний водитель.
Пострадавший велосипедист в тяжелом состоянии был госпитализирован. От полученных травм он умер в клинике.
Ранее «За рулем» сообщал, что Минтранс хочет ужесточить требования к дорожным камерам.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Telegram-канал управления МВД по Санкт-Петербургу
Фото:МВД Медиа
11.03.2024
Фото:МВД Медиа
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