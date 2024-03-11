Ferrari готовит к выпуску необычную и редкую модель — название уже запатентовано

Компания Ferrari запатентовала сразу три названия для своих новинок

Знаменитый итальянский производитель спортивных автомобилей и суперкаров Ferrari зарегистрировал два новых названия – Amalfi и Amalfi Spider. Вполне вероятно, что так будут называться будущие модели.

О том, что права на эти модели появились на сайте итальянского ведомства по патентам и товарным знакам, написали местные СМИ.

Не исключено, что название Amalfi будет присвоено одному из новых автомобилей Ferrari, который получит открытую версию. Амальфи – это город в итальянской провинции Салерно, из этого можно сделать вывод, что Ferrari Amalfi станет преемником спорткара Ferrari Roma. Ранее стало известно, что до конца 2024 года в Маранелло представят сразу три новинки.

В частности, ожидается замена LaFerrari, по прогнозам, это будет первый флагманский гиперкар марки без 12-цилиндрового мотора. Автомобиль в необычном чехле недавно заметили во время прохождения дорожных тестов. Двигатель V12 установят на преемнике Ferrari812 Superfast, который также был сфотографирован во время тестирования. О третьей новинке на текущий момент ничего не известно, но, по мнению экспертов, речь идет о необычной и редкой версии 296 GTB.

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Источник: championat.com