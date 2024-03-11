#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ferrari готовит к выпуску необычную и редкую модель — название уже запатентовано
11 марта
Ferrari готовит к выпуску необычную и редкую модель — название уже запатентовано
Компания Ferrari запатентовала сразу три...
Этот кроссовер после обновления продается в РФ по цене до 3 млн рублей
11 марта
Этот кроссовер после обновления продается в РФ по цене до 3 млн рублей
Эксперты назвали все плюсы и минусы...
Прибавка от 150 тысяч: цены на «параллельные» кроссоверы Kia взлетели в России
11 марта
Прибавка от 150 тысяч: цены на «параллельные» кроссоверы Kia взлетели в России
Российские дилеры повысили цены на кроссоверы...

Ferrari готовит к выпуску необычную и редкую модель — название уже запатентовано

Компания Ferrari запатентовала сразу три названия для своих новинок

Знаменитый итальянский производитель спортивных автомобилей и суперкаров Ferrari зарегистрировал два новых названия – Amalfi и Amalfi Spider. Вполне вероятно, что так будут называться будущие модели.

О том, что права на эти модели появились на сайте итальянского ведомства по патентам и товарным знакам, написали местные СМИ.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Китайские кроссоверы за 2,5 млн рублей – российская сборка против белорусской

Не исключено, что название Amalfi будет присвоено одному из новых автомобилей Ferrari, который получит открытую версию. Амальфи – это город в итальянской провинции Салерно, из этого можно сделать вывод, что Ferrari Amalfi станет преемником спорткара Ferrari Roma. Ранее стало известно, что до конца 2024 года в Маранелло представят сразу три новинки.

В частности, ожидается замена LaFerrari, по прогнозам, это будет первый флагманский гиперкар марки без 12-цилиндрового мотора. Автомобиль в необычном чехле недавно заметили во время прохождения дорожных тестов. Двигатель V12 установят на преемнике Ferrari812 Superfast, который также был сфотографирован во время тестирования. О третьей новинке на текущий момент ничего не известно, но, по мнению экспертов, речь идет о необычной и редкой версии 296 GTB.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: championat.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
11.03.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0