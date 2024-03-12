Полный привод, зимний пакет, 249 л.с. — мы знаем, сколько стоит этот кроссовер

Известен старт продаж в РФ флагманского кроссовера Jaecoo J8 с полным приводом

Компания Chery разработала бренд Jaecoo специально на экспорт, в частности, в России сегодня можно приобрести компактный кроссовер J7. Но уже совсем скоро на российском рынке появится флагманский внедорожник Jaecoo J8 2024, в Китае он продается под названием Chery Tiggo 9. Пока нет точной информации о старте продажи в РФ, но достоверно известно, что модель прошла адаптацию под российские условия эксплуатации и в настоящее время проходит сертификацию.

В плане дизайна экстерьера экспортный 2024 Jaecoo J8 для России практически ничем не отличается от китайского Tiggo 9. Для китайских покупателей автомобиль доступен с пяти- и семиместным салоном. В какой конфигурации его будут продавать в нашей стране, пока неизвестно.

Jaecoo J8

Габариты J8 2024 года – 4820х1930х1710 мм при размере колесной базы 2820 мм. Объем багажника составляет 717 л, а при сложенных спинках заднего дивана увеличивается до 2021 л. Под капотом автомобиля бензиновая турбо-«четверка» объемом 2,0 л и мощностью 249 л.с. и 385 Нм. В паре с ней идет семидиапазонный робот DCT7. Привод — полный, для разгона до первой сотни автомобилю понадобится 8,6 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой в 205 км/ч.

Jaecoo J8 отличается очень просторным салоном, в котором будет комфортно водителю с ростом под 190 см, при этом пассажир во втором ряду за ним не будет чувствовать себя зажатым. Известно, что россиянам кроссовер Jaecoo J8 2024 предложат в двух комплектациях — Active и Supreme. Цены будут известны ближе к старту продаж, но его конкурентом называют Geely Monjaro, стоимость которого стартует от 4,7 млн рублей.

Что касается оснащения, в «базе» заявлен «зимний» пакет с подогревом всех сидений и руля, а также обогревом лобового стекла и форсунок омывателя.

Кроме этого, в списке 20-дюймовые колеса, LED-оптика, беспроводная зарядка для смартфонов, двухзонный климат-контроль с голосовым управлением, салон отделан кожей Наппа, панорамная крыша с люком, передние кресла оснащены функцией массажа. В помощь водителю — набор электронных ассистентов, включая автоторможение, ассистент движения в пробках, мониторинг «слепых» зон и функция слежения за разметкой.

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Источник: allcarz.ru