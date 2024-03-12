Дважды за одно нарушение водителей больше не накажут: в КоАП внесут изменения

«Ъ»: ГД может внести поправки, запрещающие наказывать дважды за одно нарушение

Комитет ГД по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении правительственные поправки к КоАП, запрещающие двойное наказание за одно и то же правонарушение.

Поводом для изменений послужило постановление Конституционного суда (КС), рассматривающего дело водителя, который сбил ребенка в Саратовской области. Сначала Госавтоинспекция оштрафовала мужчину на 1,5 тыс. рублей по ст. 12.18 КоАП за непредставление преимущества в движении пешеходу. Позднее райсуд лишил его прав по ст. 12.24 (причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью в ДТП).

Водитель обжаловал решение в судах общей юрисдикции, в итоге он обратился в КС, который постановил, что КоАП содержит неточности, которые следует устранить поправками.

В КоАП предлагается прописать универсальный механизм для всех случаев, когда по одному и тому же факту любого действия (бездействия) ведется производство по нескольким делам на основе разных норм Кодекса. Таким образом, органу власти при направлении материалов в суд по делу, в рамках которого нанесен вред, придется проверить, не возбуждено ли ранее другое дело по факту того же «противоправного деяния» без причинения вреда.

Ранее «За рулем» сообщал, что можно избежать штрафа за превышение скорости, если соблюсти это условие на трассе.

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Источник: «Коммерсантъ»