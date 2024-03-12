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«Внутри он похож на салон самолета»: каким мог стать автомобиль Apple

Bloomberg: прототип автомобиля Apple не имел руля

Инсайдер Марк Гурман рассказал, каким бы мог быть первый автомобиль Apple.

Знакомые с ситуацией собеседники Bloomberg сообщили, что IT-гигант видел свой автомобиль беспилотником, не имеющим руля. У прототипа машины был округлый симметричный корпус.

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«Мне сказали, что в салоне казалось, будто бы ты сидишь в пузыре», – сказал один из собеседников издания. Также один из инсайдеров сравнил Apple Car с салоном самолета.

Концепт-версия модели в 2020 году выглядела как футуристический фургон с закругленными краями. «Передняя и задняя части были одинаковы, поэтому всегда казалось, что вы едете вперед», – сообщил Гурман.

Уточняется, что автомобиль, проект которого был отменен в начале 2024 года, имел высокий уровень комфорта.

Также сообщается, что машина Apple напоминала минивэн Volkswagen ID Buzz. В компании называли концепт «хлебным рулетом». На раннем этапе модель имела раздвижные двери, затем их заменили на «крыло чайки».

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.

Источник: Bloomberg

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Canoo
12.03.2024
Фото:Canoo
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