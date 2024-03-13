Прецедент: таможня рассчитала сбор покупателям иномарок по коммерческим ставкам

Автовладельцам придется доплатить от 300 тысяч до 1 млн рублей утильсбора

Покупатели автомобилей, заказавшие новую иномарку у частных посредников, должны оплатить утилизационный сбор по повышенным ставкам в размере 300-840 тысяч рублей. О том, что предъявлены такие требования, рассказали сами владельцы транспортных средств.

Речь идет примерно о 5-7 тысячах россиян, которые заказали автомобиль для личного пользования через посредников, рассчитывая оплатить сбор по льготным коэффициентам. Но Федеральная таможенная служба рассчитала сбор по коммерческим ставкам, то есть по тарифам для юридических лиц.

Отмечается, что льготные тарифы утильсбора на самые ходовые модели составляют 3,4 тысячи и 5,2 тысячи рублей, тогда как полные тарифы составляют от 300 тыс. до 1,3 млн рублей. Посредники-перекупщики при ввозе автомобилей на территорию России оформляют их по льготному тарифу. Но при перепродаже машин доплата за сбор, как правило, распространяется на нового владельца, подчеркивают эксперты автоотрасли.

«Практика показывает, что зачастую надзорные органы предъявляют требования о доплате покупателю, поскольку именно он физически обладает автомобилем, и в случае неуплаты на нее можно обратить взыскание», – пояснил адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин называет ситуацию предсказуемой и констатирует, что автовладельцы пожинают плоды своего желания сэкономить на покупке автомобиля.

«Мы уже неоднократно предупреждали о том, что такая экономия в итоге выльется в дополнительные траты. Практика показывает, что любые попытки обмануть систему и попытаться найти ту или иную лазейку обычно заканчиваются дополнительными расходами, которые съедают всю экономию», – рассказал вице-президент.

Напомним, с 1 апреля 2024 года все налоги и сборы, недоплаченные вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут доначисляться при уплате утилизационного сбора, обязательного к уплате физическими и юридическими лицами.

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Источник: iz.ru