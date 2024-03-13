Легкий и маневренный: новый грузовик Компас 3 готовят к выходу на рынок

Компания «Тракс Восток Рус» в 2025 году представит грузовик Компас 3

Компания «Тракс Восток Рус» в 2025 году планирует представить Компас 3 – последнюю модель линейки «Компас». Сейчас проходит доработка прототипа более легкой модели Компас 3 в сегменте 2,5-3,5 т, машина предназначена для развозной работы в городе и пригородах.

Небольшие габариты и узкая кабина без спального места позволят грузовику обладать высокой маневренностью.

Производство и продажи нового среднетоннажного семейства грузовиков Компас, построенных с использованием компонентной базы китайского грузовика JAC N-серии, стартовали в апреле 2022 года. Вначале покупателям предлагались две модели: Компас-9 полной массой 9,5 тонны и Компас-12 – 11,99 тонны. В 2023 году в серийное производство были запущены малотоннажные грузовики Компас-5 полной массой 3,5 тонны и Компас-6 полной массой 5,6 тонны.

Семейство «Компас» включает бескапотные грузовики развозного класса, предназначенные для работы в городе и пригороде, а также для междугородних перевозок. На шасси моделей «Компас» возможна установка ряда спецнадстроек: различные модификации фургонов (изотермические, промтоварные, рефрижераторы), мусоровозы, эвакуаторы и т.д.

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Источник: «Автостат»