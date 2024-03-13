Обновленные «Аргус-Антидрон» отправляют в зону СВО
Ружье «Аргус-Антидрон» для подавления FPV-беспилотников было доработано
Антидроновое ружье «Аргус-Антидрон» доработали с учетом боевых действий в зоне проведения Специальной военной операции. Это ружье предназначено для подавления вражеских FPV-беспилотников (first-person view — «вид от первого лица»).
Антидроновое ружье «Аргус-Антидрон»
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
«Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до шести — от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте. Доработанные ружья уже не просто испытываются, а поставляются в зону спецоперации», – рассказала РИА «Новости» директор по развитию научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант» Алена Баландина на выставке «Робототехника и искусственный интеллект».
Также Алена Баландина добавила, что модернизированное противодроновое ружье «Аргус-Антидрон» уже получило положительные отзывы от бойцов.
На сегодняшний день НПО «Кайсант» выпускает сотни антидроновых ружей ежемесячно и постоянно наращивает производство, чтобы удовлетворить запросы на это вооружение военных.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Кирилл Панов
Фото:НПО «Кайсант»
13.03.2024
Фото:НПО «Кайсант»
Поделиться:
Оцените материал:
0