Обновленные «Аргус-Антидрон» отправляют в зону СВО

Ружье «Аргус-Антидрон» для подавления FPV-беспилотников было доработано

Антидроновое ружье «Аргус-Антидрон» доработали с учетом боевых действий в зоне проведения Специальной военной операции. Это ружье предназначено для подавления вражеских FPV-беспилотников (first-person view — «вид от первого лица»).

Антидроновое ружье «Аргус-Антидрон»

«Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до шести — от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте. Доработанные ружья уже не просто испытываются, а поставляются в зону спецоперации», – рассказала РИА «Новости» директор по развитию научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант» Алена Баландина на выставке «Робототехника и искусственный интеллект».

Также Алена Баландина добавила, что модернизированное противодроновое ружье «Аргус-Антидрон» уже получило положительные отзывы от бойцов.

На сегодняшний день НПО «Кайсант» выпускает сотни антидроновых ружей ежемесячно и постоянно наращивает производство, чтобы удовлетворить запросы на это вооружение военных.