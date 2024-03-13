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Названы машины, которые чаще всего используют в каршеринге

Сервисы каршеринга назвали Kia Rio самым популярным автомобилем у клиентов

Наиболее популярной моделью у пользователей двух из опрошенных сервисов каршеринга по итогам 2023 года в сегменте «эконом» стал Kia Rio, сообщили в сервисах «Делимобиль» и «Ситидрайв».

По информации «Делимобиль», в сегменте «комфорт» наибольшей популярностью пользовался Geely Coolray, а в «бизнесе» – Toyota Camry.

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В премиум-категориях «стиль» и «суперстиль» наиболее востребованы были BMW 320i M Sport (G20) и Audi Q8 45 TDI соответственно.

В «Ситидрайве» сообщили, что в Москве по итогам 2023 года лидером в категории «комфорт» стал Nissan Qashqai, Audi A3 – в «премиуме». Что касается электрокаров сервиса, то здесь победил Volkswagen ID.4.

Также в обеих сервисах заявили о росте популярности в 2023 году китайских машин. Доля «китайцев» в автопарке «Ситидрайва» составляет 50%, «Делимобиля» — 20-25%.

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Источник: Autonews.ru

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Фото:АГН Москва
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Фото:АГН Москва
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