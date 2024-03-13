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Высокий спрос у клиентов: УАЗ будет выпускать внедорожники в версии «Экспедиция»

Официально: УАЗ возобновит выпуск экспедиционных версий Хантера и «буханки»

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) подтвердил информацию, что в ближайшее время возобновится выпуск экспедиционных версий Хантера и «буханки». Об этом «Российской газете» рассказали в пресс-службе отечественного производителя.

Стимулом для возобновления стал необычайно высокий запрос от клиентов, уточнили в пресс-службе.

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«Расширенный внедорожный потенциал плюс возможность сэкономить на оборудовании по сравнению с приобретением оффроудных опций по отдельности делают наши экспедиционные варианты привлекательным для многих выбором. Кроме того, все "допы" по-прежнему "узаконят" на заводе, то есть никаких сертификационных процессов и регистрационных действий не потребуется», — объяснили в компании.

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Отмечается, что автомобили спецверсии «Экспедиция» основательно оснащены в том числе, есть силовой бампер, экспедиционный багажник, лебедка, защита рулевых тяг, блокировка дифференциала заднего моста, а также внедорожные «злые» шины Maxxis — они обеспечивают отличное сцепление на сложном рельефе.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:из архива "За рулем!"
Количество просмотров 2
13.03.2024
Фото:из архива "За рулем!"
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