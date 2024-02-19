Внедорожники УАЗ получат «прокачанные» версии – вот что о них известно

УАЗ возобновляет производство внедорожников в версии «Экспедиция»

В ближайшее время Ульяновский автозавод возобновит производство экспедиционных версий своих моделей, сообщает источник со ссылкой на собственные данные. В первую очередь на сборке появятся версии «Экспедиция» внедорожников Hunter и СГР («Буханка»). Напомним, такие спецверсии УАЗ выпускал в 2019 и 2020 годах.

Стоит отметить, что информация о возвращении спецверсий уже звучала, причем вполне официально – в августе прошлого года об этом в соцсетях сообщал представитель компании. А своеобразной «пристрелкой» к возвращению «Экспедиции» на конвейер послужила появившаяся в сентябре юбилейная «Буханка», во многом повторяющая экспедиционную версию.

УАЗ Hunter «Экспедиция» 2020

Прежнее «экспедиционное» оснащение включало оранжевый окрас кузова, блокировку заднего дифференциала, внедорожные шины, силовые бамперы, защиту тяг и порогов, багажник, лестницу и тягово-сцепное устройство. Источник пишет, что вместо прежних внедорожных шин BF Goodrich на новых машинах будут использоваться покрышки Maxxis.

УАЗ СГР «Экспедиция» 2019

Сообщается также, что флагманский внедорожник Patriot также вернет версию «Экспедиция» в список комплектаций, но это произойдет позже. Сейчас же предприятие предлагает для Патриота «урезанную» версию «Экспедиция Лайт», у которой есть багажник на крыше и тягово-сцепное устройство.

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Источник: Автопоток