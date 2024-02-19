#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Официальные изображения NAMI E-Transmission
19 февраля
В России разработана новая автоматическая трансмиссия
НАМИ представил линейку модульных...
Популярный в РФ бренд новационных суперкаров на полгода закрыл завод
19 февраля
Популярный в РФ бренд новационных суперкаров на полгода закрыл завод
Премиальный бренд из Китая HiPhi полностью...
Машина сломана и давно на приколе. Значит, налог можно не платить?
19 февраля
Машина сломана и давно на приколе. Значит, налог можно не платить?
Депутат рассказал, можно ли не платить налог за...

Внедорожники УАЗ получат «прокачанные» версии – вот что о них известно

УАЗ возобновляет производство внедорожников в версии «Экспедиция»

В ближайшее время Ульяновский автозавод возобновит производство экспедиционных версий своих моделей, сообщает источник со ссылкой на собственные данные. В первую очередь на сборке появятся версии «Экспедиция» внедорожников Hunter и СГР («Буханка»). Напомним, такие спецверсии УАЗ выпускал в 2019 и 2020 годах.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Стоит отметить, что информация о возвращении спецверсий уже звучала, причем вполне официально – в августе прошлого года об этом в соцсетях сообщал представитель компании. А своеобразной «пристрелкой» к возвращению «Экспедиции» на конвейер послужила появившаяся в сентябре юбилейная «Буханка», во многом повторяющая экспедиционную версию.

УАЗ Hunter «Экспедиция» 2020
УАЗ Hunter «Экспедиция» 2020

Прежнее «экспедиционное» оснащение включало оранжевый окрас кузова, блокировку заднего дифференциала, внедорожные шины, силовые бамперы, защиту тяг и порогов, багажник, лестницу и тягово-сцепное устройство. Источник пишет, что вместо прежних внедорожных шин BF Goodrich на новых машинах будут использоваться покрышки Maxxis.

УАЗ СГР «Экспедиция» 2019
УАЗ СГР «Экспедиция» 2019

Сообщается также, что флагманский внедорожник Patriot также вернет версию «Экспедиция» в список комплектаций, но это произойдет позже. Сейчас же предприятие предлагает для Патриота «урезанную» версию «Экспедиция Лайт», у которой есть багажник на крыше и тягово-сцепное устройство.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автопоток

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

19 февраля
Какую экспедиционную версию УАЗа вы купили бы?

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
19.02.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0