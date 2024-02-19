Внедорожники УАЗ получат «прокачанные» версии – вот что о них известно
В ближайшее время Ульяновский автозавод возобновит производство экспедиционных версий своих моделей, сообщает источник со ссылкой на собственные данные. В первую очередь на сборке появятся версии «Экспедиция» внедорожников Hunter и СГР («Буханка»). Напомним, такие спецверсии УАЗ выпускал в 2019 и 2020 годах.
Стоит отметить, что информация о возвращении спецверсий уже звучала, причем вполне официально – в августе прошлого года об этом в соцсетях сообщал представитель компании. А своеобразной «пристрелкой» к возвращению «Экспедиции» на конвейер послужила появившаяся в сентябре юбилейная «Буханка», во многом повторяющая экспедиционную версию.
Прежнее «экспедиционное» оснащение включало оранжевый окрас кузова, блокировку заднего дифференциала, внедорожные шины, силовые бамперы, защиту тяг и порогов, багажник, лестницу и тягово-сцепное устройство. Источник пишет, что вместо прежних внедорожных шин BF Goodrich на новых машинах будут использоваться покрышки Maxxis.
Сообщается также, что флагманский внедорожник Patriot также вернет версию «Экспедиция» в список комплектаций, но это произойдет позже. Сейчас же предприятие предлагает для Патриота «урезанную» версию «Экспедиция Лайт», у которой есть багажник на крыше и тягово-сцепное устройство.
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Источник: Автопоток
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