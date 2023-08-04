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УАЗ вернет экспедиционные версии Хантера и «буханки»

В продаже снова появятся УАЗы в комплектации «Экспедиция»

Самый доступный (пожалуй!) китайский кроссовер – проверяем на деле

В 2024 году в модельной линейке Ульяновского автозавода снова появятся «экспедиционные» варианты внедорожников. Информация вполне официальная – ее обнародовал представитель завода. Отметим, что такое исполнение было у трех моделей УАЗа: в 2018-м мы тестировали экспедиционный Патриот, в 2019-м – Хантер, а в 2020-м – СГР, то есть «буханку».

Несколько дней назад в официальном сообществе производителя в VK появился пост с фотографией внедорожника Хантер Экспедиция – машина была в узнаваемом оранжевом окрасе. На вопросы пользователей о возможном возобновлении производства таких машин администратор ресурса поначалу отвечал уклончиво, но затем сообщил следующее:

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«По многочисленным запросам покупателей автомобилей УАЗ и подписчиков нашего сообщества, во втором квартале следующего года мы планируем возобновить производство экспедиционных версий УАЗ СГР и Хантер».

О возвращении аналогичного Патриота пока ничего не известно. Напомним, «экспедиционные» ульяновские внедорожники оснащались блокировкой заднего дифференциала, внедорожными шинами, силовыми бамперами, защитой тяг и порогов, багажником, лестницей и тягово-сцепным устройством.

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Источник: УАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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