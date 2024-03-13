Выпуск автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz в Есипово возобновят в 2024 году
Большое количество новых грузовых и легковых автомобилей находится на площадках готовой продукции бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном Есипово. Об этом рассказал корреспондент издания «Газета.Ru», побывавший рядом с территорией предприятия.
В частности, на одной из площадок завода стоят новые тягачи китайской марки Sitrak, корреспондент издания насчитал не менее 30 таких транспортных средств. А с другой стороны бывшего завода Mercedes-Benz скопились примерно 150 легковых автомобилей без номерных знаков. Судя по толстому слою снега на крышах машин, они находятся тут уже продолжительное время. Седаны и кроссоверы ыфстроились в восемь рядов.
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Напомним, завод Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья начал функционировать в 2019 году. В 2023 году предприятие перешло в собственность дилерского холдинга «Автодом» вместе с другими активами Mercedes-Benz в России. Весной 2023 года, в мае, экс-представительство немецкой компании в РФ переименовали, оно получило название АО «МБ Рус». По прогнозам, выпуск автомобилей возобновится уже в 2024 году.
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Источник: gazeta.ru