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Россияне бросились скупать новые Solaris: их уже бронируют

В Тюмени зафиксирован ажиотажный спрос на покупку новых автомобилей Solaris

13 марта «Автомобильный завод АГР» начал производить отгрузки дилерам машин нового бренда Solaris. В Тюмень их привезут в течение недели, но покупатели уже бронируют машины и вносят предоплату, рассказали в компании «Восток Моторс» (тюменский дилер Hyundai).

В компании пояснили, что возник ажиотажный спрос на бронь. «У нас есть список автомобилей, можете подъехать, выбрать, оставить предоплату, потому что на них сейчас дикий спрос. Как автомобили поступят, мы вам звоним, и сразу забираете», — сообщил менеджер.

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Продавец заметил, что в Тюмень привезут модели в топовых комплектациях стоимостью от 2,15 до 2,4 млн руб.

Solaris HS — это пятиместный седан с габаритами 4405×1729×1469 мм, оснащенный 1,4-литровой атмосферным бензиновым двигателем на 100 л.с. или 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 123 л.с.

Ранее «За рулем» сообщал, что на рынке РФ появился новый кроссовер Kia Sportage Ace по цене от 3,2 млн рублей.

Источник: РБК Тюмень

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За РулемУшакова Ирина
Фото:AGR
Количество просмотров 1
13.03.2024
Фото:AGR
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