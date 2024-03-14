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На Lada Granta вернулась еще одна функция

АВТОВАЗ снова выпускает Lada Granta с подушкой безопасности для пассажира

С начала марта АВТОВАЗ начал устанавливать подушку безопасности переднего пассажира на Lada Granta в комплектациях, где она предусмотрена.

Речь именно о подушке для пассажира, подушка безопасности для водителя на Гранту устанавливается еще с прошлого месяца.

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С подушками возникли некоторые сложности - предыдущий иностранный партнер отказался их поставлять в связи с попаданием автопроизводителя под санкции. Из-за этого в конце 2023 и начале 2024 годов выпускали Vesta и Granta без подушек.

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Пришлось искать другого поставщика, и надежный поставщик был найден.

Напомним, что сегодня на АВТОВАЗе выпускают четыре семейства моделей Lada: Vesta, Largus, Granta и Niva.

Lada Granta - тот автомобиль, который специалисты советуют приобретать новичкам в качестве первой машины. Подробнее об этом в нашем материале.

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Источник: РИА Новости

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За РулемАлексеева Елена
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14.03.2024
Фото:«За рулем»
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