На Lada Granta вернулась еще одна функция
С начала марта АВТОВАЗ начал устанавливать подушку безопасности переднего пассажира на Lada Granta в комплектациях, где она предусмотрена.
Речь именно о подушке для пассажира, подушка безопасности для водителя на Гранту устанавливается еще с прошлого месяца.
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С подушками возникли некоторые сложности - предыдущий иностранный партнер отказался их поставлять в связи с попаданием автопроизводителя под санкции. Из-за этого в конце 2023 и начале 2024 годов выпускали Vesta и Granta без подушек.
Пришлось искать другого поставщика, и надежный поставщик был найден.
Напомним, что сегодня на АВТОВАЗе выпускают четыре семейства моделей Lada: Vesta, Largus, Granta и Niva.
Lada Granta - тот автомобиль, который специалисты советуют приобретать новичкам в качестве первой машины. Подробнее об этом в нашем материале.
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Источник: РИА Новости