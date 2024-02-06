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Специалист подсказал, какая машина лучше подойдет новичку

Игорь Шагапов: Новичку лучше купить массовую и не слишком сложную модель

Автоподборщик и эксперт сервиса «Автокод» Игорь Шагапов поделился рекомендациями для водителей-новичков, которые выбирают свой первый автомобиль.

Он считает ошибочным мнение, что брать нужно то, «что не жалко ударить и поцарапать», и рекомендует предпочесть наиболее распространенные модели, хорошо представленные в конкретном регионе. Это в дальнейшем облегчит поиск запчастей и кузовных деталей.

Эксперт также отметил, что даже при ограниченном бюджете нужно выбирать надежный и прочный автомобиль, например, предпочтя «корейца» «китайцу», пусть даже возраст первого будет чуть больше.

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Выпускаемые в РФ автомобили должны соответствовать экостандарту не ниже Евро-3

Кроме того, машина должна быть ликвидной и не слишком сложной, чтобы легко было найти автосервис, который возьмется ее обслуживать. Перед покупкой следует в машине посидеть, оценить обзорность, посадку за рулем. Новичку не стоит покупать крупный автомобиль, у которого обзорность и маневренность, как правило, хуже.

На первых порах лучше подойдут компактные машины с небольшим объемом двигателя. Ими проще управлять, они экономичнее. В дилерских центрах отмечают, что сегодня новички предпочитают Chery Tiggo – из иномарок, а из наших машин – Lada Granta.

Ранее другой эксперт порекомендовал зимой особенно внимательно прислушиваться к своему автомобилю и иметь в багажнике специальный «зимний» набор оснащения, так как природные катаклизмы могут случиться в любой момент.

Источник: «Вести Подмосковья»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
06.02.2024
Фото:Depositphotos
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