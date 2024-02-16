Новая мультимедиа Гранты – что в ней есть?

АВТОВАЗ вернул мультимедийную систему на модель Lada Granta

Вслед за дополнением палитры цветов кузова, Волжский автозавод объявил о возобновлении производства автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой. Система носит название Lada EnjoY Pro и обладает привычным функционалом. Доступна поддержка популярных онлайн-сервисов Яндекс Авто (навигация, музыка, заправки, браузер, ассистент Алиса), а также интеграция со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto.

Пресс-служба АВТОВАЗа уточняет, что подключение к интернету осуществляется через точку доступа смартфона или с помощью внешнего USB-модема, поставляющегося как аксессуар.

«Управление и просмотр информации осуществляются посредством 7-дюймового экрана с IPS-матрицей, обеспечивающей широкие углы обзора без снижения четкости и насыщенности изображения и точную цветопередачу. Для наилучшего звучания была выполнена тонкая настройка мультимедиа системы, также доступна опция усиления низких частот», – говорится в официальном сообщении производителя.

Lada EnjoY Pro анализирует пользовательское поведение и умеет предлагать привычные маршруты и музыкальные плей-листы. При движении задним ходом система выводит на экран картинку с камеры заднего вида и выключает мультимедийный звук. Операционная система – специальная версия Android Automotive OS. Новое головное устройство ставят на седаны и лифтбеки в комплектации Club. Цены пока не называют.

Lada EnjoY Pro в салоне Гранты

АВТОВАЗ постепенно возвращает на Гранту утраченные ввиду санкций функции – предыдущим значимым камбэком стало появление системы АБС в июле прошлого года. А вот на возвращение в семейство хэтчбеков и универсалов можно не рассчитывать – производитель объясняет снятие их с производства низким спросом.