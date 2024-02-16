Новая мультимедиа Гранты – что в ней есть?
Вслед за дополнением палитры цветов кузова, Волжский автозавод объявил о возобновлении производства автомобилей Lada Granta с мультимедийной системой. Система носит название Lada EnjoY Pro и обладает привычным функционалом. Доступна поддержка популярных онлайн-сервисов Яндекс Авто (навигация, музыка, заправки, браузер, ассистент Алиса), а также интеграция со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto.
Пресс-служба АВТОВАЗа уточняет, что подключение к интернету осуществляется через точку доступа смартфона или с помощью внешнего USB-модема, поставляющегося как аксессуар.
«Управление и просмотр информации осуществляются посредством 7-дюймового экрана с IPS-матрицей, обеспечивающей широкие углы обзора без снижения четкости и насыщенности изображения и точную цветопередачу. Для наилучшего звучания была выполнена тонкая настройка мультимедиа системы, также доступна опция усиления низких частот», – говорится в официальном сообщении производителя.
Lada EnjoY Pro анализирует пользовательское поведение и умеет предлагать привычные маршруты и музыкальные плей-листы. При движении задним ходом система выводит на экран картинку с камеры заднего вида и выключает мультимедийный звук. Операционная система – специальная версия Android Automotive OS. Новое головное устройство ставят на седаны и лифтбеки в комплектации Club. Цены пока не называют.
АВТОВАЗ постепенно возвращает на Гранту утраченные ввиду санкций функции – предыдущим значимым камбэком стало появление системы АБС в июле прошлого года. А вот на возвращение в семейство хэтчбеков и универсалов можно не рассчитывать – производитель объясняет снятие их с производства низким спросом.
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...