Скидки и спецпредложения на авторынке РФ продлятся до конца марта — эксперты

Эксперты зафиксировали в РФ снижение запасов автомобилей из Китая до 100 тысяч

Объемы запасов китайских легковых автомобилей в России по итогам февраля 2024 года сократились, к марту их количество снизилось до 100 тысяч единиц. Такими расчетами поделились в «Газпромбанк Лизинге».

При анализе учитывался топ-16 брендов из Китая, в 2023 году их доля на рынке РФ составила 49% проданных машин и 90% объема ввезенных из КНР новых машин. Исходя из темпов продаж, объем стоков составляет два-три месяца реализации.

По словам директора департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николая Иванова, все эти автомобили были заказаны осенью 2023 года, еще до снижения спроса из-за выросшей ключевой ставки и стоимости финансирования. На рынке тогда продажи авто поддерживались за счет скидок и субсидий на программы лизинга и автокредитования.

Чтобы не перегружать склады, некоторые дистрибьюторы перестали отгружать машины. Празднование китайского Нового года стало еще одной причиной, по которой поставки временно прекратились, объясняет эксперт.

После подорожания параллельного импорта из-за ужесточения правил ввоза из стран ЕАЭС и увеличения утильсбора объемы скидок сократятся, и цены на автомобили пойдут вверх.

«Если все дилеры входили в этот год с двухмесячным стоком, то в марте – уже с полуторамесячным. Далее уровень дисконтов будет снижаться, так как предпосылок держать долго большие дисконты попросту нет», – объяснил заместитель гендиректора «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин подчеркивает, что в настоящее время склады дилерских центров китайских брендов пока еще переполнены, так как продолжаются поставки моделей, выпущенных в 2023 году. По мнению Житнухина, скидки и спецпредложения продлятся еще до конца марта.

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Источник: kommersant.ru