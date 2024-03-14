Скидки и спецпредложения на авторынке РФ продлятся до конца марта — эксперты
Объемы запасов китайских легковых автомобилей в России по итогам февраля 2024 года сократились, к марту их количество снизилось до 100 тысяч единиц. Такими расчетами поделились в «Газпромбанк Лизинге».
При анализе учитывался топ-16 брендов из Китая, в 2023 году их доля на рынке РФ составила 49% проданных машин и 90% объема ввезенных из КНР новых машин. Исходя из темпов продаж, объем стоков составляет два-три месяца реализации.
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По словам директора департамента продаж новых автомобилей «Рольфа» Николая Иванова, все эти автомобили были заказаны осенью 2023 года, еще до снижения спроса из-за выросшей ключевой ставки и стоимости финансирования. На рынке тогда продажи авто поддерживались за счет скидок и субсидий на программы лизинга и автокредитования.
Чтобы не перегружать склады, некоторые дистрибьюторы перестали отгружать машины. Празднование китайского Нового года стало еще одной причиной, по которой поставки временно прекратились, объясняет эксперт.
После подорожания параллельного импорта из-за ужесточения правил ввоза из стран ЕАЭС и увеличения утильсбора объемы скидок сократятся, и цены на автомобили пойдут вверх.
«Если все дилеры входили в этот год с двухмесячным стоком, то в марте – уже с полуторамесячным. Далее уровень дисконтов будет снижаться, так как предпосылок держать долго большие дисконты попросту нет», – объяснил заместитель гендиректора «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин подчеркивает, что в настоящее время склады дилерских центров китайских брендов пока еще переполнены, так как продолжаются поставки моделей, выпущенных в 2023 году. По мнению Житнухина, скидки и спецпредложения продлятся еще до конца марта.
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Источник: kommersant.ru