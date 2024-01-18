Запасы автомобилей на складах у дилеров достигли максимума за последние два года
Российские дилеры вынуждены предлагать скидки на новые автомобили на фоне рекордной заполненности складов. Стоки на машины китайского производства достигли в январе максимальных значений с начала 2022 года. Об этом сообщили ретейлеры.
По словам президента ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, у дилера автомобилей отечественной сборки «перегруз» по Lada Vesta вдвое меньше. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказывает, что на складах в наличии 4520 автомобилей, для сравнения – средний показатель за прошлый год составляет 4339 машин.
Ситуация объясняется желанием производителей из Китая загрузить склады дилеров по максимуму. Для выполнения плана продаж бренды Chery, Exeed и Haval объявили акции еще в декабре 2023 года.
«Бренды начали понимать, что рынка всем не хватает и приходится где-то демпинговать», — пояснил эксперт.
Повышение ключевой ставки негативно сказалось на покупательской активности в России. Дилерам продолжают поступать автомобили, заказ на которые был еще в середине 2023 года. До тех пор, пока не скорректируют объемы импорта, дилеры в России будут получать больше машин, чем могут продать, и это будет давить на дилерскую маржу, резюмировал Подщеколдин.
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Источник: lenta.ru
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