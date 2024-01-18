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Запасы автомобилей на складах у дилеров достигли максимума за последние два года

Максимально заполненные склады вынуждают дилеров предлагать скидки на автомобили

Российские дилеры вынуждены предлагать скидки на новые автомобили на фоне рекордной заполненности складов. Стоки на машины китайского производства достигли в январе максимальных значений с начала 2022 года. Об этом сообщили ретейлеры.

По словам президента ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина, у дилера автомобилей отечественной сборки «перегруз» по Lada Vesta вдвое меньше. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказывает, что на складах в наличии 4520 автомобилей, для сравнения – средний показатель за прошлый год составляет 4339 машин.

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Ситуация объясняется желанием производителей из Китая загрузить склады дилеров по максимуму. Для выполнения плана продаж бренды Chery, Exeed и Haval объявили акции еще в декабре 2023 года.

«Бренды начали понимать, что рынка всем не хватает и приходится где-то демпинговать», — пояснил эксперт.

Повышение ключевой ставки негативно сказалось на покупательской активности в России. Дилерам продолжают поступать автомобили, заказ на которые был еще в середине 2023 года. До тех пор, пока не скорректируют объемы импорта, дилеры в России будут получать больше машин, чем могут продать, и это будет давить на дилерскую маржу, резюмировал Подщеколдин.

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Источник: lenta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1310
18.01.2024
Фото:Depositphotos
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