Эти машины не расстроят своих владельцев: названы самые надежные модели Mazda
Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов перечислил наиболее надежные машины марки Mazda. По его словам, из всего модельного ряда наиболее надежными можно назвать Mazda 3, 2, 6, MX-5 и CX-7. Процент поломок этих машин за первые 100 000 километров пробега составил 5-13% в зависимости от моделей, хотя в среднем в разных классах он равен 10-15%.
Все современные модели бренда Mazda оборудованы модернизированными системами безопасности, а уникальная технология производства запчастей и сборка высокого качества обеспечивают им выносливость и долгий пробег без ремонта.
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Так, у Mazda 6 нового поколения повышена общая прочность кузова. Также у этой машин действуют разные системы безопасности: распознавание дорожных знаков, безопасного торможения, контроля «слепых» зон и прочие, рассказал Рязанов.
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Источник: «Российская газета»