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Эти машины не расстроят своих владельцев: названы самые надежные модели Mazda

Автоэксперт Рязанов перечислил самые беспроблемные автомобили Mazda в России

Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов перечислил наиболее надежные машины марки Mazda. По его словам, из всего модельного ряда наиболее надежными можно назвать Mazda 3, 2, 6, MX-5 и CX-7. Процент поломок этих машин за первые 100 000 километров пробега составил 5-13% в зависимости от моделей, хотя в среднем в разных классах он равен 10-15%.

Все современные модели бренда Mazda оборудованы модернизированными системами безопасности, а уникальная технология производства запчастей и сборка высокого качества обеспечивают им выносливость и долгий пробег без ремонта.

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Так, у Mazda 6 нового поколения повышена общая прочность кузова. Также у этой машин действуют разные системы безопасности: распознавание дорожных знаков, безопасного торможения, контроля «слепых» зон и прочие, рассказал Рязанов.

Ранее эксперты «За рулем» сравнили паркетники Belgee X50 и Kaiyi X3 Pro.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash | Wikimedia
14.03.2024
Фото:Unsplash | Wikimedia
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