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Ретроавто Tatra 1938 года: уникальный раритет за 700 тысяч рублей
14 марта
Ретроавто Tatra 1938 года: уникальный раритет за 700 тысяч рублей
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Ретроавто Tatra 1938 года: уникальный раритет за 700 тысяч рублей

В Волгограде владелец продает автомобиль Tatra 1938 года за 700 тысяч

В Волгограде продается уникальная машина, выпущенная в 1938 году, – раритетная бежевая Tatra 57. Информация о продаже появилась на одном из популярных сервисов объявлений. Цена авто – 700 тысяч рублей.

Продавец пояснил, что производство этой машины завершилось еще в 1949 году. В описании сказано, что седан был выпущен в Чехии.

Tatra 57
Tatra 57
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За 86 лет машина ни разу не побывала в ДТП. Пробег составляет 10 тысяч рублей. С 2017 года ретромобиль стоит в гараже. Уточняется, что машине необходима реставрация.

Tatra 57 — это легковой автомобиль марки Tatra с передним расположением двигателя. Модель появилась в 1931 году и считалась самым успешным легковым автомобилем марки.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Тюмени зафиксирован ажиотажный спрос на покупку новых автомобилей Solaris.

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Источник: «Авито Авто»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Авито
14.03.2024
Фото:Авито
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