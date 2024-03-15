АО ВТБ Лизинг предлагает кроссоверы GAC в лизинг со скидкой 10%

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АО ВТБ Лизинг предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям легковые автомобили GAC на специальных условиях – со скидкой 10% от рекомендованной розничной стоимости.

Предложение действует до 30 марта 2024 года.

При оформлении в лизинг кроссовера GAC GS8 стоимостью 3 799 700 руб. с авансом 49% ежемесячный платеж в течение 7 лет составит 42 150 руб. При этом клиент на ОСН сможет сэкономить на налогах более 1,7 млн рублей.*

Для кроссовера GAC GS5 стоимостью 2 409 000 руб. с авансом 49% ежемесячный платеж будет равен 31 315 руб. в течение 5 лет, а экономия на налогах составит 980 000 рублей.*

Кроссовер GAC GS8 предложен российским покупателям в четырех комплектациях. Все они с полным приводом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin третьего поколения. 4-цилиндровый бензиновый мотор 2.0 TGDI выдает 231 лошадиную силу и пиковый крутящий момент 380 Нм. В базовой комплектации GAC GS8 имеет 19-дюймовые колесные диски с шинами 255/55 и круиз-контроль. Остальные три комплектации – с дисками 20 дюймов (шины 255/50) и адаптивным круиз-контролем. Также в базовой версии сенсорный экран системы управления автомобилем размером 10,1 дюйма, а в остальных трех – большой сенсорный экран 14,6 дюйма.

GAC GS5 – передовой кроссовер, который сочетает отличные ходовые качества с комфортным интерьером. Он оснащен новейшим высокотехнологичным 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 137 л.с. с максимальным крутящим моментом 216 Нм, с расходом топлива 7,5 литра на 100 километров. Автомобиль создан в минималистичном дизайне, с кожаной отделкой и имеет много полезного пространства.

«АО ВТБ Лизинг всегда работает над тем, чтобы сделать покупку автомобиля наиболее выгодной для своих клиентов. Одно из важных направлений этой работы — тесное взаимодействие с автопроизводителями и поставщиками. В рамках сотрудничества с новыми брендами мы рады предложить новинки на российском рынке по привлекательной стоимости и с комфортными ежемесячными платежами в период финансовой аренды. Исходя из потребностей клиентов, мы также готовы сделать предложение на автомобили с учетом внесения минимального аванса», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга компании Андрей Гетманюк.

Подать заявку на приобретение в лизинг автомобили GAC клиенты могут в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра компании 8 800 551 19 18.

*Указанные расчеты являются предварительными, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна для компаний на ОСН, стоимость автомобилей действительна на 11.03.2024.

Реклама/АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229/erid 4CQwVszH9pWwJxjgYLo