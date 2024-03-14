#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Роботизированная платформа Vетеран
14 марта
Vетеран – новый робот для боевых действий
Роботизированную платформу Vетеран запускают в...
Ваш автомобиль могут изъять за долги предыдущего владельца — как этого избежать
14 марта
Ваш автомобиль могут изъять за долги предыдущего владельца — как этого избежать
Аналитики выяснили, какие марки автомобилей в...
Ретроавто Tatra 1938 года: уникальный раритет за 700 тысяч рублей
14 марта
Ретроавто Tatra 1938 года: уникальный раритет за 700 тысяч рублей
В Волгограде владелец продает автомобиль Tatra...

Vетеран – новый робот для боевых действий

Роботизированную платформу Vетеран запускают в серию

Многофункциональная роботизированная платформа СЭМ-350 разрабатывалась для перевозки грузов и эвакуации раненых в условиях ведения боевых действий специалистами НПО ЦВБП из Москвы и Белгорода.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Теперь ее модернизировали, улучшив двигатель, дальность видеосигнала, грузоподъемность (возросла до 400 кг), расширив несущую поверхность, и запускают в серийное производство под названием Vетеран.

Роботизированная платформа Vетеран
Роботизированная платформа Vетеран
«Платформа СЭМ-350 претерпела существенные изменения, в новой модификации изделие будет носить название Vетеран. Заказы на изготовление платформы выросли кратно. Сейчас идет подготовка к началу серийного производства. Скорее всего, в России будет организовано несколько площадок для сборки платформы Vетеран. На начальных этапах планируется выпускать 50 изделий в месяц», – рассказали в НПО ЦВБП.

Готовятся испытания боевого «Зубила»

При модернизации Vетеран получил штатный модуль, предназначенный для эвакуации бойцов.

Он имеет приспособления для фиксации человека и рассчитан на людей ростом до 185 сантиметров.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:НПО ЦВБП
14.03.2024
Фото:НПО ЦВБП
Поделиться:
Оцените материал:
0