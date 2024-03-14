Vетеран – новый робот для боевых действий
Роботизированную платформу Vетеран запускают в серию
Многофункциональная роботизированная платформа СЭМ-350 разрабатывалась для перевозки грузов и эвакуации раненых в условиях ведения боевых действий специалистами НПО ЦВБП из Москвы и Белгорода.
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Теперь ее модернизировали, улучшив двигатель, дальность видеосигнала, грузоподъемность (возросла до 400 кг), расширив несущую поверхность, и запускают в серийное производство под названием Vетеран.
Роботизированная платформа Vетеран
«Платформа СЭМ-350 претерпела существенные изменения, в новой модификации изделие будет носить название Vетеран. Заказы на изготовление платформы выросли кратно. Сейчас идет подготовка к началу серийного производства. Скорее всего, в России будет организовано несколько площадок для сборки платформы Vетеран. На начальных этапах планируется выпускать 50 изделий в месяц», – рассказали в НПО ЦВБП.
При модернизации Vетеран получил штатный модуль, предназначенный для эвакуации бойцов.
Он имеет приспособления для фиксации человека и рассчитан на людей ростом до 185 сантиметров.
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Кирилл Панов
Фото:НПО ЦВБП
14.03.2024
Фото:НПО ЦВБП
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