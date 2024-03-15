Что творится в недрах машин при аварии — видео рентгена

Mercedes-Benz снял первое в мире рентгеновское видео краш-теста

В Mercedes-Benz говорят, что, заглянув внутрь разбиваемого автомобиля, можно узнать гораздо больше о его безопасности и качестве.

Инженеры Mercedes-Benz надеются, что их инновация поможет компании совершить прорыв в области безопасности транспортных средств. Автопроизводитель стал первым, кто успешно снял рентгеновское видео краш-теста.

В компании рассказали, что работали над этой технологией годами, но записать четкие изображения краш-теста оказалось непросто. Среднее время экспозиции стандартного рентгеновского снимка составляет около секунды, и за этот момент во время автомобильной аварии многое происходит. Поэтому снимки были размытыми и бесполезными.

Это послужило причиной разработки особой камеры, которая может снимать до 1000 изображений в секунду. Ее линейный ускоритель с частотой 1 кГц обладает энергией фотонов до 9 мегаэлектронвольт и может генерировать рентгеновские импульсы продолжительностью всего несколько микросекунд. Это позволяет снять замедленное видео, на котором видно, что происходит с деталями автомобиля при столкновениях.