Сдерживание цен на билеты грозит авиакомпаниям убытками и банкротством — эксперт

Авиаэксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты по России в среднем на 10%

Цены на авиабилеты на внутренние рейсы по России могут вырасти в 2024 году в среднем на 10%. Таким прогнозом с Национальной Службой Новостей поделился авиаэксперт Роман Гусаров.

Он привел в пример статистику по среднему чеку полетов по России за 2023 год, который выше на несколько процентов, чем в 2022 году. На фоне роста инфляции и всеобщего подорожания цены на билеты будут неизбежно расти, убежден Гусаров. Сдерживание цен обернется для авиаперевозчиков убытками и даже банкротством, в случае снижения спроса повышение цен все равно произойдет, просто позже, констатирует эксперт.

«Каждый год мы имеем какие-то сюрпризы, бывает, что цена на топливо резко возрастает. Тогда авиакомпаниям придется поднимать цены быстрее. Я думаю, что, исходя из экономической ситуации, процентов на 10 цены должны вырасти в 2024 году», — предполагает собеседник издания.

При этом Гусаров допускает влияние непредвиденных факторов, и изменение ситуация в зависимости от спроса. При низком спросе, например, будут стабильными, убежден эксперт.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты. В ходе обсуждения с членами Правительства РФ развитие воздушных перевозок, Путин призвал работать над повышением доступности перелетов для населения.

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Источник: nsn.fm