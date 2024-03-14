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Сдерживание цен на билеты грозит авиакомпаниям убытками и банкротством — эксперт

Авиаэксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты по России в среднем на 10%

Цены на авиабилеты на внутренние рейсы по России могут вырасти в 2024 году в среднем на 10%. Таким прогнозом с Национальной Службой Новостей поделился авиаэксперт Роман Гусаров.

Он привел в пример статистику по среднему чеку полетов по России за 2023 год, который выше на несколько процентов, чем в 2022 году. На фоне роста инфляции и всеобщего подорожания цены на билеты будут неизбежно расти, убежден Гусаров. Сдерживание цен обернется для авиаперевозчиков убытками и даже банкротством, в случае снижения спроса повышение цен все равно произойдет, просто позже, констатирует эксперт.

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«Каждый год мы имеем какие-то сюрпризы, бывает, что цена на топливо резко возрастает. Тогда авиакомпаниям придется поднимать цены быстрее. Я думаю, что, исходя из экономической ситуации, процентов на 10 цены должны вырасти в 2024 году», — предполагает собеседник издания.

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При этом Гусаров допускает влияние непредвиденных факторов, и изменение ситуация в зависимости от спроса. При низком спросе, например, будут стабильными, убежден эксперт.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости чрезмерного роста цен на авиабилеты. В ходе обсуждения с членами Правительства РФ развитие воздушных перевозок, Путин призвал работать над повышением доступности перелетов для населения.

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Источник: nsn.fm

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / stockking
14.03.2024
Фото:freepik / stockking
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