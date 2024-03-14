С 1 сентября регионы больше не смогут править снимки с камер

МВД получит полный контроль над всеми фото- и видеоматериалами с камер

Министерство внутренних дел собирается получить полный контроль над всеми фото- и видеоматериалами, снятыми дорожными камерами. Данное решение представлено в проекте постановления Правительства, размещенном на портале regulation.gov.ru, в котором устанавливаются правила передачи данных дорожных камер в полицию.

На данный момент региональные власти эксплуатируют около 30 тысяч дорожных комплексов, и ГИБДД получает от них данные только для основания выписывания штрафов. Однако, согласно проекту, с 1 сентября регионам будет запрещено редактировать снимки и видеоматериалы перед отправкой в ГИБДД. Обрабатывают фото- и видеоматериалы для выявления ошибок, таких как неправильно распознанные номера, и в некоторых случаях к этому процессу подключен искусственный интеллект.

Согласно проекту постановления, только МВД будет иметь право обрабатывать фотоматериалы, и другие учреждения не должны вмешиваться в этот процесс. Информация с камер будет передаваться в МВД незамедлительно в автоматическом режиме.

Полиция также хочет запретить передачу данных с камер другим лицам без ее согласия. Операторы систем, такие как московский Центр организации дорожного движения, опасаются, что это также ограничит возможность использования полученной информации для транспортной аналитики и борьбы с пробками и аварийностью.

Операторы систем, в числе которых, например, московский ЦОДД, опасаются, что вместе с этим будет ограничена возможность использовать полученную информацию для транспортной аналитики, борьбы с пробками и аварийностью.

Новая, третья версия проекта закона о дорожных камерах, которую недавно представил Минтранс, должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

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Источник: «Коммерсант»