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Половину камер на дорогах придется отключить

Новый закон о камерах вступит в силу 1 сентября 2024 года

Министерство транспорта представило новую третью версию проекта закона о дорожных камерах, которая должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

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Среди доработок оказалась отмена штрафов за нарушение требований знаков на динамических табло, которые могут меняться в любой момент, что может оказаться незамеченным водителями.

О других важных изменениях рассказал эксперт Александр Шумский.

Александр Шумский, автоюрист:

— В проект вернули запрет на установку камер ближе 1 км друг от друга в городах и 5 км за городом. Но теперь добавили исключение о возможности неограниченной установки камер для устранения очагов аварийности или если этого требует ГИБДД.

Так же предложили сделать ГОСТ Р 57144 обязательным. Он устанавливает требования к камерам, и половина камер в стране ему не соответствует (сюрприз!). Это может повлечь за собой их отключение.

Главный вопрос, а можно ли половине комплексов фиксации нарушений ПДД в стране доверять уже сейчас?

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Кирилл Панов
Фото:Depositphotos
13.03.2024
Фото:Depositphotos
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