Половину камер на дорогах придется отключить
Министерство транспорта представило новую третью версию проекта закона о дорожных камерах, которая должна вступить в силу с 1 сентября 2024 года.
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Среди доработок оказалась отмена штрафов за нарушение требований знаков на динамических табло, которые могут меняться в любой момент, что может оказаться незамеченным водителями.
О других важных изменениях рассказал эксперт Александр Шумский.
Александр Шумский, автоюрист:
— В проект вернули запрет на установку камер ближе 1 км друг от друга в городах и 5 км за городом. Но теперь добавили исключение о возможности неограниченной установки камер для устранения очагов аварийности или если этого требует ГИБДД.
Так же предложили сделать ГОСТ Р 57144 обязательным. Он устанавливает требования к камерам, и половина камер в стране ему не соответствует (сюрприз!). Это может повлечь за собой их отключение.
Главный вопрос, а можно ли половине комплексов фиксации нарушений ПДД в стране доверять уже сейчас?
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