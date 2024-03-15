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В России появился кроссовер, цена которого не превысит 3 млн рублей

Эксперты раскрыли оснащение кроссовера Forthing T5 российской сборки

На мощностях завода «Автотор» в Калининграде наладили сборку компактного кроссовера марки Forthing. В настоящее время нет точной информации о стоимости новинки, но ожидается, что цена Forthing T5 составит порядка 2,5 млн рублей.

Габариты автомобиля 4545х1855х1765 при размере колесной базы в 2720 мм. У себя на родине, в Китае, кроссовер оснащается атмосферником объемом 1,6 л в паре с механической трансмиссией или вариатором. Что касается версии калининградской сборки, то у T5 под капотом турбомотор объемом 1,5 л мощностью 153 л.с. на базе двигателя Mitsubishi в связке с 6-ступенчатым автоматом. Привод только передний.

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В списке оснащения заявлены электрорегулировка передних сидений, цифровая приборная панель, электропривод багажника, большой вертикально ориентированный центральный экран мультимедиа и другие опции. Пассажирам заднего ряда будет комфортно благодаря большому запасу пространства.

На текущем этапе локализация кроссовера пока только частичная, но ожидается, что в будущем ее доведут до максимальной. Кроссовер идеально подойдет автовладельцам для эксплуатации в условиях города и передвижения в спокойном режиме.

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Источник: китайские-автомобили.рф

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | из архива "За рулем"
Количество просмотров 1
15.03.2024
Фото:Depositphotos | из архива "За рулем"
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