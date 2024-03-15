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Грузовики и тракторы б/у резко подорожали: что происходит с ценами на спецтехнику

«Авито Спецтехника» заявила о подорожании грузовиков на 26% с конца 2023 года

В начале текущего года средняя цена бэушного грузовика в России составила 3,15 млн рублей, что на 26% выше, чем в конце 2023 года, сообщили эксперты «Авито Спецтехники», проанализировав динамику цен на различные виды подержанной спецтехники.

Средняя цена подержанного прицепа на вторичном рынке увеличилась на 28%, до 3,97 млн рублей. Тягачи в первые два месяца текущего года стали стоить в среднем 7 млн рублей (рост на 8%).

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Усредненная цена фронтального погрузчика составила 3,45 млн рублей (рост на 23%). Средняя стоимость экскаватора составляла 6,7 млн рублей, что выше прошлогодней цены на 3%. Экскаваторы-погрузчики продаются по цене 6,65 млн рублей, это на 3% ниже стоимости конца 2023 года.

Что касается сельхозтехники, то трактор с пробегом стоит в среднем 760 тыс. рублей (рост на 27% относительно 2023 года). Мини-тракторы подорожали на 7%, до 690 тыс. рублей. Комбайн можно было в среднем приобрести за 2,1 млн рублей (подорожание составило 17%).

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ резко подскочил спрос на легковые авто с пробегом.

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Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Количество просмотров 1
15.03.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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