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Итальянский производитель Lancia планирует...

Lancia решила вернуться в ралли

Итальянский производитель Lancia планирует вернуться в чемпионат мира по ралли

Возрождение раллийной программы связано с выпуском нового поколения хэтчбека Lancia Ypsilon в «заряженной» версии HF.

Логотип бренда HF
Логотип бренда HF

Бренд HF, ассоциирующийся со спортивными моделями Lancia, будет возрожден в 2025 году. Первой моделью в линейке станет 240-сильный электромобиль Lancia Ypsilon HF, который может стать основой для будущего раллийного автомобиля.

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Гоночная машина может быть построена также на платформе гибридной или бензиновой версии, которые появятся позже. Напомним, Lancia имеет впечатляющий послужной список в WRC: девять побед в зачете производителей, пять титулов в личном зачете и 73 победы на этапах.

Компания покинула чемпионат после сезона 1993 года и с тех пор не участвовала в нем на высшем уровне.

Источник: autosport.com.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Lancia
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Фото:Lancia
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