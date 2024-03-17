Lancia решила вернуться в ралли

Итальянский производитель Lancia планирует вернуться в чемпионат мира по ралли

Возрождение раллийной программы связано с выпуском нового поколения хэтчбека Lancia Ypsilon в «заряженной» версии HF.

Логотип бренда HF

Бренд HF, ассоциирующийся со спортивными моделями Lancia, будет возрожден в 2025 году. Первой моделью в линейке станет 240-сильный электромобиль Lancia Ypsilon HF, который может стать основой для будущего раллийного автомобиля.

Гоночная машина может быть построена также на платформе гибридной или бензиновой версии, которые появятся позже. Напомним, Lancia имеет впечатляющий послужной список в WRC: девять побед в зачете производителей, пять титулов в личном зачете и 73 победы на этапах.

Компания покинула чемпионат после сезона 1993 года и с тех пор не участвовала в нем на высшем уровне.

Источник: autosport.com.ru