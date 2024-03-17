Lancia решила вернуться в ралли
Итальянский производитель Lancia планирует вернуться в чемпионат мира по ралли
Возрождение раллийной программы связано с выпуском нового поколения хэтчбека Lancia Ypsilon в «заряженной» версии HF.
Логотип бренда HF
Бренд HF, ассоциирующийся со спортивными моделями Lancia, будет возрожден в 2025 году. Первой моделью в линейке станет 240-сильный электромобиль Lancia Ypsilon HF, который может стать основой для будущего раллийного автомобиля.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Гоночная машина может быть построена также на платформе гибридной или бензиновой версии, которые появятся позже. Напомним, Lancia имеет впечатляющий послужной список в WRC: девять побед в зачете производителей, пять титулов в личном зачете и 73 победы на этапах.
Компания покинула чемпионат после сезона 1993 года и с тех пор не участвовала в нем на высшем уровне.
Источник: autosport.com.ru
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото:Lancia
17.03.2024
Фото:Lancia
Поделиться:
Оцените материал:
0