Названо главное преимущество Lada с автоматом перед китайскими кроссоверами
Конкуренты универсала Lada Vesta SW Cross с вариатором – лидеры сегмента кроссоверов трех китайских марок, считают маркетологи АВТОВАЗа.
Так, конкурентами новой версии Vesta SW Cross названы компактные кроссоверы Coolray (2,29 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (2,22 млн рублей) и Haval Jolion (2,3 млн рублей).
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Основным преимуществом Vesta SW Cross на АВТОВАЗе назвали цену: российская новинка стоит 1,94 млн рублей. Кроме того, у Весты-универсала с вариатором дорожный просвет составляет 203 мм, а объем багажника – 480 л.
Также Vesta оснащена светодиодными фарами ближнего и дальнего света, а периодичность техобслуживания составляет каждые 15 тыс. км, тогда как у большинства конкурентов его нужно проводить каждые 10 тыс. км.
Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ резко подскочил спрос на легковые авто с пробегом.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Российская газета»
Отзывы о LADA Vesta SW (6)
Комфорт, практичность.
невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.
машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.