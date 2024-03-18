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Названо главное преимущество Lada с автоматом перед китайскими кроссоверами

АВТОВАЗ увидел конкурентов Lada Vesta SW Cross в машинах брендов Haval и Geely

Конкуренты универсала Lada Vesta SW Cross с вариатором – лидеры сегмента кроссоверов трех китайских марок, считают маркетологи АВТОВАЗа.

Так, конкурентами новой версии Vesta SW Cross названы компактные кроссоверы Coolray (2,29 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (2,22 млн рублей) и Haval Jolion (2,3 млн рублей).

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Оснащение топовое, цена – как у «базы»: новая версия знакомого рамника

Основным преимуществом Vesta SW Cross на АВТОВАЗе назвали цену: российская новинка стоит 1,94 млн рублей. Кроме того, у Весты-универсала с вариатором дорожный просвет составляет 203 мм, а объем багажника – 480 л.

Также Vesta оснащена светодиодными фарами ближнего и дальнего света, а периодичность техобслуживания составляет каждые 15 тыс. км, тогда как у большинства конкурентов его нужно проводить каждые 10 тыс. км.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ резко подскочил спрос на легковые авто с пробегом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
18.03.2024
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Vesta SW  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

+6