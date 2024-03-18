Названо главное преимущество Lada с автоматом перед китайскими кроссоверами

АВТОВАЗ увидел конкурентов Lada Vesta SW Cross в машинах брендов Haval и Geely

Конкуренты универсала Lada Vesta SW Cross с вариатором – лидеры сегмента кроссоверов трех китайских марок, считают маркетологи АВТОВАЗа.

Так, конкурентами новой версии Vesta SW Cross названы компактные кроссоверы Coolray (2,29 млн рублей), Chery Tiggo 4 Pro (2,22 млн рублей) и Haval Jolion (2,3 млн рублей).

Основным преимуществом Vesta SW Cross на АВТОВАЗе назвали цену: российская новинка стоит 1,94 млн рублей. Кроме того, у Весты-универсала с вариатором дорожный просвет составляет 203 мм, а объем багажника – 480 л.

Также Vesta оснащена светодиодными фарами ближнего и дальнего света, а периодичность техобслуживания составляет каждые 15 тыс. км, тогда как у большинства конкурентов его нужно проводить каждые 10 тыс. км.

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Источник: «Российская газета»