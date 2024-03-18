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Центральные экраны начали исчезать из автомобилей

Dacia дала старт новому тренду – мультимедийным системам без экранов

Теперь мы имеем дело с двумя крайностями: автомобилями со множеством экранов, в том числе для переднего и задних пассажиров, и автомобилями вовсе без экранов.

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Чрезмерное увлечение экранами стало проблемой для безопасности. Водители все чаще (и на более длительный период времени) стали отводить взгляд от дороги, чтобы что-то настроить через тачскрин своего автомобиля. И это реальная проблема, на которую недавно обратил внимание Euro NCAP – с 2026 года эта независимая организация будет штрафовать автопроизводителей за отсутствие физических кнопок для ряда систем, понижая рейтинг безопасности.

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Есть автомобили, у базовых версий которых сенсорных экранов нет вовсе. Например, у Dacia Sandero, Logan, Jogger и Duster. И эти версии пользуются спросом – людям, покупающим автомобиль, не приходится переплачивать за то, что и так лежит у них в кармане (смартфон с музыкой, картами, навигаторами и так далее).

И надо сказать, что спартанский по современным меркам интерьер этих автомобилей смотрится очень даже хорошо.

Также в продаже есть Fiat Panda без экрана мультимедии, а до 2024 года выпускался такой же Volkswagen up!. В Японии можно купить Toyota GR86 и Subaru BRZ без экрана мультимедии, а в Европе – утилитарные Peugeot Partner и Citroën Berlingo.

Суть всех этих версий в том, чтобы смартфон водителя являлся «головой» и съемным экраном информационно-развлекательной системы. Вот так:

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Кирилл Панов
Фото:Toyota
18.03.2024
Фото:Toyota
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