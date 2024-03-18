Достойный ресурс: эксперт оценил функционал Lada Vesta с новым вариатором

Эксперт автоотрасли Черкашин назвал 5 преимуществ Lada Vesta с новым вариатором

Несмотря на санкции, отечественному производителю АВТОВАЗ удалось запустить производство Lada Vesta с мотором 1.8 Evo и вариатором, у которого есть ряд неоспоримых преимуществ. Об этом заявил главный редактор портала «Южный автомобиль» Максим Черкашин.

Он подчеркивает, что специалисты завода нашли оптимальное сочетание двигателя и коробки. Интеграция затронула все системы силового агрегата, включая 18 групп компонентов и новых деталей. Перед запуском в серию АВТОВАЗ проводил испытания и валидацию 54 автомобилей Lada Vesta в конфигурации с двигателем 1.8 Evo и новым вариатором. Только во время стендовых испытаний автомобиль преодолел расстояние в 300 тысяч км, а пробеговые испытания составили 150 тысяч км, подчеркивает Черкашин.

«Это достойный ресурс для автомобиля. Первым преимуществом новой CVT стал запас коробки передач по крутящему моменту, он составляет 180 Нм. У двигателя 1.8 Evo крутящий момент составляет 170 Н.м. Таким образом повышается надежность силового агрегата и ресурс коробки передач», — уточняет эксперт.

Вторым преимуществом Черкашин назвал увеличенный до 7.2 л объем масла в коробке с целью обеспечения более эффективной работы агрегата. Благодаря лопастному насосу со встроенным клапаном управления потоком расход масла уменьшается, а также снижается тепловыделение от вариатора и теплонагруженность системы в целом.

Третье преимущество – это оптимизация разгонной динамики. Разгон с места до 100 км/ч снизился на 0,6 секунды, а максимальная скорость Lada Vesta с новым вариатором увеличилась с 174 км/ч до 181 км/ч. Более комфортное управление селектором коробки передач – это четвертое преимущество. На вариаторах Jatco у некоторых моделей Lada при остановке на уклоне в режиме «Паркинг» шифтер приходилось двигать с усилием, теперь эта проблема устранена.

И пятое преимущество – это, конечно же, доступная цена. Стоимость базовой версии Lada Vesta с вариатором в комплектации Comfort составляет 1,588 млн рублей. Это всего на 75 тысяч рублей дороже версии с механикой. Причем в «базе» очень хорошее оснащение: есть системы ABS, EBD, BAS, дисковые тормоза всех колес, кнопка «Старт/Стоп», светодиодная оптика, мультируль и многое другое. АВТОВАЗ предложил хорошую цену за машину с вариатором, способную конкурировать с китайскими моделями, констатировал Черкашин. Для сравнения, самый доступный китайский седан в РФ Changan с пятиступенчатой роботизированной коробкой передач стоит 1,75 млн рублей, резюмировал эксперт.

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Источник: ufocar.ru