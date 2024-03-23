Супруги случайно попали в сцену фильма «Пункт назначения»

Строительный шар врезался в машину с людьми, никто не пострадал

Этот инцидент произошел 12 марта недалеко от Белфаста, столицы Северной Ирландии. На видеозаписи семейная пара около 17:00 осторожно проезжала через строительную площадку. Внезапно с обочины дороги вылетел большой черный шар и попал прямо в лобовое стекло.

Конечно же, многие вспомнили фильмы ужасов «Пункт назначения», где сюжеты подчинены идее неизбежности смерти, невозможности ее контролировать и предсказывать.

Но здесь, скорее всего, речь об элементарной безалаберности строителей, забывших вовремя закрепить оборудование.

Компания Phoenix Energy, отвечающая за строительство, описала объект как «часть оборудования для испытаний». Видеозаписи последствий инцидента нет, так как удар объекта об автомобиль был достаточно сильным и видеорегистратор слетел с креплений.

Инцидент сильно напугал людей в автомобиле, но, к счастью, никто не пострадал.

Компания-подрядчик заявляет, что сейчас проводит «срочное расследование», чтобы выяснить, что пошло не так.

Этот случай напоминает о том, что везение иногда бывает очень неоднозначным. С одной стороны, пассажирам в машине не повезло, когда они оказались под ударом тяжелого строительного оборудования, но, с другой стороны, им крупно повезло, что они, по сути, отделались легким испугом.

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Видео: YouTube