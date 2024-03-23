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Супруги случайно попали в сцену фильма «Пункт назначения»

Строительный шар врезался в машину с людьми, никто не пострадал

Этот инцидент произошел 12 марта недалеко от Белфаста, столицы Северной Ирландии. На видеозаписи семейная пара около 17:00 осторожно проезжала через строительную площадку. Внезапно с обочины дороги вылетел большой черный шар и попал прямо в лобовое стекло.

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Конечно же, многие вспомнили фильмы ужасов «Пункт назначения», где сюжеты подчинены идее неизбежности смерти, невозможности ее контролировать и предсказывать.

Но здесь, скорее всего, речь об элементарной безалаберности строителей, забывших вовремя закрепить оборудование.

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Компания Phoenix Energy, отвечающая за строительство, описала объект как «часть оборудования для испытаний». Видеозаписи последствий инцидента нет, так как удар объекта об автомобиль был достаточно сильным и видеорегистратор слетел с креплений.

Инцидент сильно напугал людей в автомобиле, но, к счастью, никто не пострадал.

Компания-подрядчик заявляет, что сейчас проводит «срочное расследование», чтобы выяснить, что пошло не так.

Этот случай напоминает о том, что везение иногда бывает очень неоднозначным. С одной стороны, пассажирам в машине не повезло, когда они оказались под ударом тяжелого строительного оборудования, но, с другой стороны, им крупно повезло, что они, по сути, отделались легким испугом.

Видео: YouTube

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
23.03.2024
Фото:Depositphotos
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