Белорусы оценят: при покупке машин Sollers — гарантия завода на 2 года

Официально: российский Sollers вышел на автомобильный рынок Белоруссии

Отечественный производитель «Соллерс» анонсировал старт продаж коммерческих автомобилей Sollers Argo в Белоруссии. Об открытии в Минске первого дилерского центра российского бренда рассказали в пресс-службе бренда.

Все модификации Sollers Argo уже есть в наличии у авторизованного дилерского центра «Атлант-М Боровая» – партнера бренда. Речь идет о двух вариантах, отличных по длине, с бортовыми, промтоварными и изотермическими кузовами. Производитель предоставил для белорусских потребителей заводскую гарантию сроком на два года без ограничения пробега.

«Мы рады сообщить о выходе на новый экспортный рынок с моделью Sollers Argo. Уверен, благодаря широкой линейке версий автомобиль станет популярным как среди частных перевозчиков, так и крупных транспортных компаний. Клиентам в Белоруссии мы предлагаем весь перечень авторизованных послепродажных услуг с гарантией качества от автопроизводителя», – цитирует пресс-служба директора по продажам и маркетингу компании «Соллерс» Марата Шарапова.

Sollers Argo оснащен дизельным двигателем объемом 2,0 л и мощностью 130 л.с., в паре с ним работает 6-ступенчатая коробка передач. В списке опций заявлены: кондиционер, круиз-контроль, регулировка рулевой колонки, аудиосистема, электрические стеклоподъемники, большие боковые зеркала с электроприводом и обогревом, а также подогрев водительского сиденья. Кроме того, есть системы безопасности ABS и ESP и подушки безопасности.

Отмечается, что дилер-партнер в Белоруссии предоставит абсолютно полный перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту всех коммерческих автомобилей Sollers. Проблем с оригинальными запчастями не будет – они есть в достаточном количестве на складе, а что касается редких позиций, они доступны в рамках срочного заказа.

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Источник: пресс-служба «Соллерс»