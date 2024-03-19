Надежные моторы, МКП и полный привод – внедорожник с японскими «корнями» сделан в России

Эксперт «За рулем» рассказал о достоинствах и недостатках пикапа Соллерс ST6

Соллерс ST6 – самый доступный на сегодняшний день пикап на российском рынке (на считая УАЗа). И это представитель вида вымирающих классических внедорожников. На бездорожье, в отличие от паркетников, он кое-что может, отмечает эксперт «За рулем» Александр Виноградов.

Условно этот автомобиль можно считать отечественным, ведь он получил российскую прописку – собирают его на заводе Sollers на Дальнем Востоке, на том самом предприятии, где раньше собирали Mazda CX5 и Mazda 6. В его основе китайский пикап JAC T6, который появился у нас на рынке почти четыре года назад, но изначально это Toyota Hilux предыдущего (седьмого) поколения.

Под капотом Sollers ST6 двухлитровый турбодизель мощностью 136 л.с., уже знакомый по грузовичку Соллерс Арго. Планируется локализация производства этого двигателя на заводе в Елабуге. Помимо автомобилей Sollers, он может быть установлен на моделях УАЗа, таких как Патриот и Пикап.

В гамме есть также бензиновый мотор 2.4 (177 л.с.). Оба работают с шестиступенчатой МКП, автомата не предусмотрено.

Мнение эксперта

Александр Виноградов, редактор «За рулем»:

— Полный привод выполнен по схеме part-time – по умолчанию пикап заднеприводный. Передний привод подключается на скорости до 15 км/ч, а ездить со всеми ведущими можно не быстрее 70 км/ч, ведь межосевого дифференциала нет.

На понижайке ST6 уверенно едет по снежной целине – дефицита тяги не ощущается. Геометрическая проходимость достойная – клиренс 200 мм и углы въезда и съезда (задний свес недлинный) солидные. Не хватает разве что принудительной блокировки заднего межколесного дифференциала.

В целом, это добротная «рабочая лошадка». Главный вопрос – сколько стоит? Все зависит от версии, причем есть интересные скидки для жителей Дальнего Востока.

Подробнее об этом в видеосюжете «За рулем».