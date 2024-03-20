Водителям напомнили, что некоторым необходимо поменять права с 1 апреля
С 1 апреля начинают действовать изменения в законе «О безопасности дорожного движения». В частности, они касаются обмена иностранных водительских удостоверений на российские.
Петр Гусятников из юридической компании PG Partners объяснил, что лица, получившие вид на жительство или гражданство России после 1 апреля, должны заменить иностранные в/у на российские в течение года с момента получения ВНЖ или гражданства.
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Российским гражданам, получившим водительское удостоверение за рубежом, также нужно заменить его на российское в течение года с даты первого въезда в Россию с этими правами. Процедура замены зависит от категории транспортного средства. Для некоторых достаточно сдать теоретический экзамен и предоставить медсправку, в то время как другим придется пройти обучение в автошколе, а затем сдать теорию и практику.
Граждане Республики Беларусь и россияне с белорусскими водительскими удостоверениями переоформлять их не обязаны. Однако все остальные должны получить российские права до 1 апреля 2025 года, даже если до этой даты им не требуется сдавать экзамены, если они получили ВНЖ или гражданство до 1 апреля или успели въехать в Россию с иностранными правами.
Несоблюдение этого правила приведет к тому, что права будут считаться недействительными и за нахождение за рулем согласно ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.
Недавно «За рулем» объяснил, как учесть стаж при замене иностранного водительского удостоверения на российское, что очень важно для оформления страховки.
Страховщики учтут водительский стаж в том случае, если при выдаче документа РФ в права будет вписана дата начала стажа из водительского удостоверения, выданного за рубежом. Подробнее об этом в нашей публикации.
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Источник: «Прайм»